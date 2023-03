Tierschützer fordern Verbot von Euthanasie gesunder Haustiere

In der Schweiz hat jede Halterin und jeder Halter das Recht, über die Tötung seines Tieres zu entscheiden. «Dass das Leben der Tiere nicht geschützt ist, ist eine Schande», sagt Tomek. «Deswegen haben wir im Juni vergangenen Jahres begonnen, Unterschriften zu sammeln.»

«Immer wieder haben sich besorgte Tierschützer bei uns gemeldet, in dieser Sache können wir bis jetzt aber noch nichts tun»: Tomi Tomek, Gründungsmitglied des Vereins SOS Chats Noiraigue aus Biel, hat mit ihrem Verein und zusammen mit weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern am Donnerstag eine Petition mit über 31’000 Unterschriften gegen missbräuchliche Euthanasie von Tieren beim Schweizer Parlament vorgelegt.

Tod wegen zu wenig Zeit, Platz oder Geld

Laut Tomek wurden immer wieder Fälle bekannt, bei denen Haustiere aus nichtmedizinischen Gründen in der Tierarztpraxis eingeschläfert wurden. Sie erzählt von mehreren Geschichten, die der der 16-jährigen Mietzi ähneln. Es fehle oft an Zeit, Platz oder Geld für die Versorgung dieser Haustiere. «Die Kinder kümmern sich nicht mehr oder das Tier macht am Ende doch mehr Arbeit als erwartet», sagt Tomek.