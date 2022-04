Verstappen, Leclerc & Co. : «Eine Schildkröte!»– Formel-1-Stars motzen über Aston Martins Safety-Car

Nicht nur beim Aston-Martin-Rennstall läuft es derzeit alles andere als rund – nun wird auch das Safety-Car der britischen Edelmarke heftig von den Fahrern kritisiert.

1 / 6 Das Safety-Car von Aston Martin sorgte am Sonntag für rote Köpfe bei den Fahrern in Australien.

Darum gehts Am Sonntag fand der Formel-1-Grand Prix von Australien in Melbourne statt.

Nach dem Rennen beschwerten sich mehrere Fahrer über das Safety-Car von Aston Martin.

Besonders dem amtierenden Weltmeister Verstappen ist das grüne Auto ein Dorn im Auge.

Bei Max Verstappen war der Frust nach dem GP von Australien gross. Das Rennen konnte er aufgrund eines Defektes nicht beenden, ausserdem regte er sich über das Safety-Car auf. In der aktuellen Saison werden die Rennen zwischen zwei Safety-Cars aufgeteilt. In den ersten beiden Rennen war es ein Mercedes-AMG GT Black Series, in Australien war es nun ein Aston Martin Vantage.

«Unglaublich. Das Safety-Car war so langsam wie eine Schildkröte!», sagte Verstappen nach dem Rennen vom Sonntag. Auf der Gegengerade sei man 140 Stundenkilometer gefahren, obwohl dort nicht einmal ein beschädigtes Auto auf der Strecke stand. «Ich verstehe nicht, warum wir so langsam fahren. Das müssen wir untersuchen», so der Niederländer. Weil der Vantage langsamer ist, haben die Fahrer Mühe, die Reifentemperatur aufrechtzuerhalten während der Safety-Car-Phasen. «Dieser Aston Martin ist wirklich langsam. Der braucht mehr Grip, denn unsere Reifen waren kalt wie Stein», so Verstappen. Es sei furchtbar, wie die Fahrer im Moment hinter dem Fahrzeug fahren müssen.

Sieger Leclerc: «Nehmen wir doch einen Ferrari»

Dafür gibt es auch Unterstützung von Verstappens ärgster Konkurrenz. Mercedes-Pilot George Russell meinte nach seinem ersten Podium: «Jetzt mal ganz im Ernst: Der AMG ist fünf Sekunden schneller als der Aston Martin. Das ist schon ziemlich signifikant. Mit dem Mercedes haben wir dieses Problem nicht.» Die Fahrzeugdaten sprechen ebenfalls eine klare Sprache: Während der Vantage von Aston Martin 535 PS hat und in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, besitzt der Mercedes-AMG GT Black Series 730 PS und ist in 3,2 Sekunden von null auf 100.

Auch der Sieger vom Sonntag, Ferrari-Überflieger Charles Leclerc, spricht von einem «massiven Problem». Es habe sich «immer zu langsam» angefühlt, hinter dem Safety-Car. «Ich wollte mich am Funk beschweren, aber dann sah ich, wie das Safety-Car in den Kurven rutschte und mir wurde klar, dass es einfach nicht schneller geht», so Leclerc. Und ergänzt: «Nehmen wir doch einen Ferrari, dann sind wir gleich um fünf Sekunden schneller.»

Bei Aston Martin wird man die Kritik nicht mit grosser Freude aufnehmen. Denn auch beim Rennstall der britischen Edel-Automarke läuft es aktuell überhaupt nicht. Trotz hohen Saisonzielen ging der Start total in die Hose. In Australien crashten die Aston-Fahrer Sebastian Vettel und Lance Stroll übers Wochenende verteilt gleich mehrmals.