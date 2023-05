Felssturz: «Eine schlimme Situation für uns alle» – Brienz muss evakuiert werden

Das Bündner Bergdorf Brienz muss evakuiert werden. Der Gemeindeführungsstab Albula hat die Phase Orange eingeleitet und über die Evakuierung des Dorfes verfügt. Aktuelle Messungen zeigen, dass der Fels in den kommenden sieben bis 24 Tagen abstürzen oder abrutschen wird. In der Folge müssen Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz ihr Zuhause bis Freitagabend verlassen. 20 Minuten hat mit Betroffenen Kontakt aufgenommen – es herrscht grosse Aufregung im Dorf.

«Es ist eine schlimme Situation für uns alle», sagt Renato Liesch (43). Bei jeder weiteren Warnstufe habe er schon Mühe gehabt, da alles sehr ungewiss sei. «Man weiss halt nicht, ob man die ganze Existenz verliert oder nicht», so Liesch weiter. Viele Dorfbewohner können sich laut dem 43-Jährigen gar nicht vorstellen, wie viel Felsen und Steine am Rutschen sind. «Wenn es schlimm kommt, dann gibt es Brienz nicht mehr.» Als er die Meldung über die Evakuierung gehört habe, sei es wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. «Wir Jungen, wir kommen ja noch einigermassen klar. Aber was ist mit den Alten?», so Liesch.