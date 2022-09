Laver Cup: «Eine Schweinerei» – Fans wüten nach Hamsterkäufen von Federer-Kleidern

Jahrelang bestritt Roger Federer seine Matches mit dem weltberühmten Logo von Nike auf der Brust. 2018 wechselte der frischgebackene Tennis-Rentner dann zum japanischen Bekleidungsunternehmen Uniqlo, was ihm gemäss Insiderinformationen stolze 30 Millionen Franken jährlich in die Kassen spülen soll.

Die Japaner liessen es sich anlässlich des weltweit mit Argusaugen betrachteten Abschiedes ihres profiliertesten Schützlings nicht nehmen, extra für den Laver Cup eine spezielle und streng limitierte Sonder-Kollektion herauszubringen. Die edlen Shirts (in Weiss und Schwarz) sowie ein schwarzes Cap mit dem «RF-Logo» in goldenem Schriftzug gibt es exklusiv bei der O2-Arena in London zu kaufen, wo das Turnier zwischen Team Europe und Team World über die Bühne geht.

Chinesin wollte 140 Hüte kaufen

Oder besser gesagt, gab es zu kaufen. Denn: Schon am ersten Turniertag sind sämtliche Federer-Fanartikel restlos ausverkauft. Bereits vor dem finalen Doppel-Auftritt Federers gab es nur noch vereinzelte Shirts in Übergrössen zu erwerben. Nach dem Spiel gingen auch die noch über den Ladentisch.

20 Minuten hat sich vor Ort umgehört und erfährt Erstaunliches. «Eine Frau aus China kam am Freitag vorbei und wollte 140 Hüte auf einmal kaufen», erzählt ein Security-Guard. Der Mann war am Samstag hauptsächlich damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, dass es leider keine Federer-Artikel mehr zu erwerben gibt, und vermutet strategische Hamsterkäufe.

Überforderung im Fanshop

«Ich habe schon RF-Hüte auf Ebay für weit über 300 Pfund gesehen», so der Guard, der von überforderten Fanshop-Mitarbeitern spricht. Der Originalpreis beträgt knapp 36 Pfund, also etwas unter 40 Franken. «Erst haben sie ein Kauflimit von zwölf Stück pro Person gesetzt, dann von sechs, aber selbst das ist noch viel zu viel.» Einige Fans, die teilweise bis zu zwei Stunden in der Schlange vor dem Merchandise-Laden standen und dann trotzdem enttäuscht wurden, sind stinksauer über das Vorgehen mit den Uniqlo-Kleidern.



«Es ist eine absolute Schweinerei, was hier abgeht», raunt eine empörte Frau 20 Minuten zu. Sie konnte sich keine Tickets für das Spiel von Federer leisten und wollte ihren Kindern wenigstens eine Freude mit einem neuen T-Shirt machen. Wegen der Schwarzmarkt-Abzocker und des unzulänglichen Verkauf-Verfahrens der Organisatoren sei ihr dieser Wunsch leider verwehrt geblieben.