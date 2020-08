vor 35min

SRF-«Arena» zu SVP-Initiative «Eine Schweiz mit 10 Millionen Einwohnern ist nicht erstrebenswert»

In der «Abstimmungsarena» wurde wieder einmal über die Personenfreizügigkeit gestritten. Cédric Wermuth (SP) argumentierte mit dem Badiunfall seiner Tochter gegen die SVP-Initiative.

von Daniel Waldmeier

Karin Keller-Sutter zur 10-Millionen-Schweiz. SRF

Darum gehts In der «Arena» zur Begrenzungsinitiative gerieten sich Magdalena Martullo-Blocher und Cédric Wermuth in die Haare.

Bundesrätin Keller-Sutter warnte vor dem Ende der Bilateralen I, die SVP vor der Schweiz als «Betonwüste».

In der «Abstimmungsarena» zur Begrenzungsinitiative hiess es erneut: «alle gegen die SVP». In seltener Einmütigkeit kämpften SP (Cédric Wermuth), eine FDP-Bundesrätin (Karin Keller-Sutter) und Economiesuisse (Monika Rühl) Seite an Seite gegen die Initiative. Ihnen stellte Moderator Sandro Brotz genauso viele SVP-Vertreter gegenüber. In der ersten Linie standen Magdalena Martullo-Blocher und Kampagnenleiter Marcel Dettling.

Zu Beginn der Sendung entschuldigte sich Cédric Wermuth für seine Augenringe. Er habe fast die ganze Nacht auf dem Spitalnotfall verbracht. Der Badiunfall seiner jüngeren Tochter sei glücklicherweise glimpflich ausgegangen. An die Adresse der SVP meinte er: «Sie wurde von einer deutschen Ärztin hervorragend behandelt. Wenn Sie jetzt in diesem Land die Migration substanziell herunterfahren wollen, dann müssen Sie den Eltern wie mir aber in die Augen schauen und sagen, dass dann keine Schweizer Ärztin da wäre. Dann wäre gar niemand dort gewesen», sagte Wermuth.

Wermuth erzählt vom Badiunfall seiner kleinen Tochter. SRF

Keller-Sutter warnt vor tiefer Krise

Martullo-Blocher, die mit vielen Statistiken um sich warf, liess das nicht auf sich sitzen: «Wir haben nicht von einer substanziellen Reduktion gesprochen», sagte sie. Es gehe auch nicht um die 20 Prozent der Zuwanderer, für die es im Inland tatsächlich keine Arbeitskräfte gebe. «Wir reden von den anderen, die nicht auf die Mangelstellen gehen. Wir wollen nicht, dass es keine Ärzte mehr gibt.» Die Ärzte seien wegen des Numerus Clausus ohnehin ein schlechtes Beispiel: «Wir bilden gar nicht mehr aus», sagte Martullo.

Die SVP verlangt mit ihrer Initiative, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU innerhalb von 12 Monaten auf dem Verhandlungsweg ausser Kraft gesetzt wird. Gelingt dies nicht, muss der Bundesrat das Abkommen kündigen. Mehrfach warnte Bundesrätin Keller-Sutter vor einem Ja am 27. September. Die weiteren sechs Verträge der bilateralen Verträge I würden in diesem Fall aufgrund der Guillotine-Klausel automatisch wegfallen – und die Schweiz als Exportnation den einfachen Zugang zum EU-Markt verlieren. Dies würde in der gegenwärtigen Corona-Krise zusätzlichen Schaden anrichten, so die Justizministerin. «Die Klausel im Vertrag war beim Abschluss kein Wunsch der Schweiz.» Sie sei aber nun einmal eine Realität.

Schweiz als «Betonwüste»

Auf die Frage, ob sie denn eine 10-Millionen-Schweiz wolle, sagte die Bundesrätin: «Das ist nicht erstrebenswert, selbstverständlich nicht.» Es brauche aber ausländische Arbeitskräfte in der Schweiz. In einigen Bereichen, etwa im Gesundheitswesen, aber auch in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie habe man teilweise zu wenige Arbeitskräfte im Inland. Es seien dies auch Jobs, die Schweizerinnen und Schweizer nicht gerne machten. Man erwarte aber von der Wirtschaft, dass sie sich zuerst im Inland umschaue.

Marcel Dettling wiederum kritisierte, dass man nicht mehr selbst entscheide, wer ins Land komme. Die Sozialhilfe sei am Anschlag, die Jugendarbeitslosigkeit rekordhoch. Mit der geplante Überbrückungsrente für Arbeitslose über 60 Jahren würden die eigenen Leute entsorgt. Die Gegner der Initiative liessen die «Dampfwalze der Zuwanderung» einfach rein. «In ein paar Jahren ist die Schweiz eine Betonwüste.»

Brotz provoziert Martullo mit dem Papa

In der Folge gerieten sich vor allen Martullo-Blocher und Wermuth in die Haare. Letzterer sagte, die Initiative habe vor allem zum Ziel, die flankierenden Massnahmen abzuschaffen. Diese sollen verhindern, dass die einheimischen Löhne unter Druck kommen. Martullo-Blocher wies das vehement zurück. Im Tessin sehe man, dass die flankierenden Massnahmen nichts nützten, da die Löhne trotzdem ins Rutschen gekommen seien. Anwesend war auch die Operation Libero mit Co-Präsidentin Laura Zimmermann. Sie verwies darauf, dass umgekehrt auch Schweizer von der Personenfreizügigkeit profitierten, wenn sie sich in der EU niederliessen.

Trotz der erbittert geführten Diskussion mit inzwischen hinlänglich bekannten Argumenten gab es auch etwas zum Schmunzeln. Subtil verwies Moderator Sandro Brotz auf alt Bundesrat Christoph Blocher, mit dessen Name der Kampf gegen die Zuwanderung zentral verbunden sei. Seine Tochter führe den Kampf mit ihm zusammen weiter. Martullo-Blocher schüttelte ungläubig den Kopf. «Es hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht noch etwas zum Vater eingebaut hätten», sagte sie. Moderator Brotz quittierte es mit einem schelmischen Lachen.

Der Kampf um die Zuwanderung Am 27. September 2020 stimmt die Schweiz über die Begrenzungsinitiative (BGI) der SVP ab, nachdem die Abstimmung vom Mai wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fiel. Die Initiative verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder autonom kontrollieren kann. Bei einer Annahme der Initiative soll die Schweiz innerhalb eines Jahres die Personenfreizügigkeit mit der EU auf dem Verhandlungsweg ausser Kraft setzen. Gelingt dies nicht, soll das Freizügigkeitsabkommen gekündigt werden. Am 9. Februar 2014 nahm das Volk die Masseneinwanderungsinitiative der SVP an, welche die Zuwanderung mit Höchstzahlen und Kontingenten bremsen wollte. Es folgte ein langes Hickhack um die Umsetzung. Beschlossen wurde schliesslich nur eine Stellenmeldepflicht. Daraufhin lancierte die SVP die BGI. Der Bundesrat, die Kantone, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände sprechen sich gegen die Initiative aus.