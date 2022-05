Das sind die 30 sonnigsten Städte Europas

Die Top 5 der sonnigsten Städte Europas

Die viertplatzierte Stadt Málaga liegt passenderweise an der spanischen Costa del Sol, was übersetzt Küste der Sonne bedeutet. An 345 Stunden pro Monat scheint hier die Sonne. Das Wetter wird wohl ein Mitgrund für das ganzjährig sehr beliebte Reiseziel sein. Wer also einen Städtetrip mit Badeferien verbinden möchte, ist in Málaga am richtigen Ort. Der Geburtsort von Pablo Picasso hat auch kulturell so einiges zu bieten.