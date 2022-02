Shopping Craze – Eine Shopping-App sorgt für ungehemmten Kaufrausch

Das schwedische Unternehmen, gegründet 2005, mit Sitz in Stockholm, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wertvollen Unternehmen der Fintech-Branche entwickelt. Weltweit steht es mittlerweile an vierter Stelle der börsennotierten Fintech-Unternehmen. Nicht zuletzt in den vergangenen zwei Jahren hat sich das Thema E-Commerce weiterentwickelt, was «Klarna» extra Aufschwung gab. Die Covid-19-Pandemie mag eine solche Entwicklung ausserdem beschleunigt haben.