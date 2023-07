Kantonspolizei Thurgau: 5-Jähriger lädt die Polizei zu seinem Geburtstag ein

Eine «aussergewöhnliche» Einladung

In Kreuzlingen fand am Wochenende eine Standaktion der Kantonspolizei Thurgau statt. Auch der fünfjährige Collin stattete der Polizei einen Besuch ab. «Er überreichte uns stolz eine speziell für die Kantonspolizei Thurgau gestaltete Einladung zu seinem sechsten Geburtstag », wie die Polizei auf Facebook mitteilt.

«Was für eine Ehre» – die Polizistinnen und Polizisten haben sich sehr über die Einladung gefreut und bedanken sich. Diese Art von Brief erhält die Polizei nicht jeden Tag: «Eine solche Einladung ist aussergewöhnlich», so Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Erfüllt sich Collins Wunsch?

Doch hat die Polizei die Einladung angenommen und wird sie an Collins Geburtstag mitfeiern? «Wir behalten die Einladung und das Datum im Auge», sagt Meili auf Anfrage von 20 Minuten. Ob ein kurzer Besuch drin liegt oder nicht, müsse sehr kurzfristig aufgrund der Arbeitslage entschieden werden. Folglich wird sich noch zeigen, ob Collins wohl grösster Wunsch in Erfüllung geht.

Auch die Facebook-Userinnen und -User sind begeistert von der Aktion des kleinen Polizeifans. «Ihr habt die Einladung hoffentlich angenommen», kommentiert ein User. Eine weitere Person schreibt: «Ich hoffe, eine Patrouille schafft es, den kleinen Mann zu überraschen.» Der Beitrag machte schnell die Runde und konnte so einigen den Tag versüssen.

Aufwendige Rekrutierung von Polizeinachwuchs

Der Fünfjährige ist nicht nur ein riesen Fan, er möchte auch selbst einmal Polizist werden, wie ein Spruch auf seinem T-Shirt zeigt. Darauf schreibt die Polizei: «Wer weiss, vielleicht sehen wir Collin eines Tages in einer Polizeiuniform.»

An Polizeinachwuchs mangelt es derzeit in einigen Kantonen – im Thurgau laufe die Rekrutierung jedoch gut, sie sei aber mit grossem Aufwand verbunden. Mit Standaktionen in Einkaufszentren, Infoanlässen und Social-Media-Beiträgen erhofft man sich, mehr Nachwuchs rekrutieren zu können. Hier finden Interessierte mehr Details zur Rekrutierung.