Brienz GR: «Eine solche Häufung haben wir bisher nicht gesehen»

Am Dienstagmorgen haben sich am Brienzer Rutsch zahlreiche Blockschläge ereignet. Auch ein Teil der Insel ist abgebrochen.

Herr Gartmann, wie gross ist die Felsmasse, die am Dienstag runtergestürzt ist?

Es handelte sich um einen Felssturz aus der Basis der Insel mit einem geschätzten Volumen von einigen tausend Kubikmetern. Dass es zu solchen Felsstürzen kommt, ist keine Überraschung. Die Insel hat in den letzten Tagen so rasant beschleunigt, dass das zu erwarten war. In den letzten Wochen ist die Zeit, in der die Insel ihre Geschwindigkeit verdoppelt, immer kürzer geworden. Man spricht dann von einer exponentiellen Beschleunigung. Sie ist ein Hinweis darauf, dass es zu einem so genannten Prozesswechsel kommen kann.