Yakin nach Premieren-Pleite - «Eine solche Niederlage muss man auch mal weglächeln können»

Granit Xhaka findet nach der 1:2-Pleite im Wembley deutliche Worte. «Diese Handsregel kotzt mich langsam an», meint der Nati-Captain über den spielentscheidenden Penalty. Sein Trainer sieht die Szene etwas reflektierter an. «So sind nun mal die Regeln», sagt Murat Yakin nach dem Spiel – und ärgert sich dennoch ein wenig über den Pfiff. «Steven Zuber gar keine Möglichkeit den Ball zu sehen. Aber lieber passiert so etwas in einem Testspiel als in einem Ernstkampf.»