LKW durchbrach Blockade: «Eine solche Protestaktion ist halt kein Kindergeburtstag»

Ein LKW fuhr am Dienstagmorgen durch eine Gruppe Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten.

Ein LKW ist am Dienstagmorgen durch die Gruppe der Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland gefahren, die die Autobahnzufahrt Bern Wankdorf blockierten. Die Firma, der der Lastwagen gehört, untersucht den Vorfall intern , wie der Geschäftsführer zu 20 Minuten sagt. Die Polizei hat ebenfalls Abklärungen aufgenommen. Gelassen bleiben dagegen die Aktivistinnen und Aktivisten selber.

«Nein, wir werden ganz sicher nicht einen Mann anzeigen, der in einem Stressmoment eine falsche Entscheidung getroffen hat», sagt Anaïs Tilquin von Renovate Switzerland auf Anfrage von 20 Minuten. Tilquin war selber an der Aktion beteiligt. «Was er gemacht hat, ist nicht richtig, aber die wahren Kriminellen sind unsere Regierungen, die Bürgerinnen und Bürger überhaupt in diese Situation bringen. Indem sie ihren Job nicht machen und die Welt vor dem drohenden Kollaps bewahren.»