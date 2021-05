«Staatsterrorismus» durch Lukaschenko : «Eine sorgfältige Operation, wahrscheinlich nicht nur von Belarus»

Nachdem Belarus ein Flugzeug zur Landung gezwungen hatte, um den Regimekritiker Roman Protassewitsch zu verhaften, ist die internationale Empörung riesig. Protassewitschs Vater vermutet eine lang geplante Aktion.

1 / 2 Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs zeigen sich die EU und internationale Organisationen bestürzt. AFP An Bord war auch der regierungskritische Journalist Roman Protassewitsch, der beim Zwischenhalt verhaftet wurde. AFP

Darum gehts Der belarussische Präsident Aleksander Lukaschenko zwang ein ziviles Passagierflugzeug in Minsk zur Landung und liess dabei den regierungskritischen Blogger Roman Protassewitsch verhaften.

EU und internationale Organisationen zeigen sich bestürzt über den Vorfall und erwägen Sanktionen gegen das Land.

Erste Fluggesellschaften haben sich dazu entschieden, den belarussischen Flugraum bis auf weiteres zu meiden.

Auch einen Tag nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Belarus gibt es zum Verbleib des festgenommenen Oppositionsaktivisten und Bloggers Roman Protassewitsch keine offiziellen Angaben. Die Reaktionen von Politik und Presse auf diesen Vorfall scheinen einhellig kritisch zu sein.

Protassewitschs Vater Dmitri zeigte sich im Interview des belarussischen Radiosenders Radio Swoboda überzeugt, dass es sich um eine sorgfältige Operation «wahrscheinlich nicht nur von den Geheimdiensten von Belarus» handelte. Russland ist enger Verbündeter von Belarus. Sein Sohn war demnach auf der Rückreise von einem Griechenland-Urlaub in die litauische Hauptstadt Vilnius, als Lukaschenko das Flugzeug zur Landung zwingen liess. Er selbst habe nicht gewusst, wann sein Sohn fliege.

Dmitri Protassewitsch sprach von einem «Terrorakt» des Machthabers Lukaschenko. «Die Operation hatte ein grosses Ausmass, um auf die gesamte internationale Gemeinschaft zu spucken und auf deren Meinung», sagte Dmitri Protassewitsch. Lukaschenko gilt als «letzter Diktator Europas». Die EU erkennt ihn seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Staatschef an. Die EU forderte auch die sofortige Freilassung Protassewitschs.

«Wir sind sehr besorgt um unseren Sohn», sagte Protassewitsch. «Leider wissen wir nicht, wo er ist und was mit ihm ist. Wir hoffen auf das Beste.»

EU wird Sanktionen diskutieren

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell forderte am Montag im Namen aller 27 EU-Staaten die sofortige Freilassung des belarussischen Journalisten Roman Protassewitsch. «Seine Festnahme ist ein weiterer offenkundiger Versuch der belarussischen Behörden, alle oppositionellen Stimmen zum Schweigen zu bringen», so Borrell. Zudem müsse der Vorfall eine internationale Untersuchung zur Folge haben. Die Situation werde auch Thema beim EU-Sondergipfel, der am Montagabend in Brüssel beginnt. Die EU werde die Folgen dieser Handlung prüfen, einschliesslich «Massnahmen gegen die Verantwortlichen».

Grossbritanniens Aussenminister Dominic Raab liess verlauten: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko müsse für seine «haarsträubenden» Handlungen zur Verantwortung gezogen werden. «Das Vereinigte Königreich arbeitet mit seinen Verbündeten an einer koordinierten Reaktion, einschliesslich weiterer Sanktionen.»

Reaktionen der internationalen Presse

Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die erzwungene Landung mit folgendem Zitat: «Mit so einer unverschämten Aktion darf Lukaschenko nicht ungestraft davonkommen. Damit würde man riskieren, einen Präzedenzfall zu schaffen, der in Zukunft von anderen Schurkenstaaten kopiert werden könnte.»

Die Polnische Zeitung «Rzeczpospolita» schrieb: «Er flog von der freien Welt in die freie Welt, von Athen nach Vilnius, und plötzlich landete er in Minsk, um Lukaschenkos wichtigster politischer Gefangener zu werden. Er weiss, mit welchen Methoden man ihn verhören wird. Er weiss, dass ihm danach eine langjährige Lagerhaft droht, vielleicht sogar der Tod.»

«Er wusste, dass die Landung ihm galt»

Und die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» schreibt: «Alexander Lukaschenko hat den Zorn Europas auf sich gezogen.» Der Zwischenfall habe auch eine gewaltige Reaktion unter den Oppositionellen von Belarus ausgelöst. Viele hätten die Handlungen Minsks einen «beispiellosen Vorfall» und einen «Akt des Staatsterrorismus» genannt.

Der griechische TV-Sender «Mega» zitierte einen Augenzeugen aus dem Flugzeug: «Als ich hörte, dass das Flugzeug nach Weissrussland zurückkehrt, sah ich seine Reaktion. Er legte die Hände über den Kopf, als wüsste er, dass etwas Schlimmes passieren würde.» Protassewitsch habe gleich verstanden, dass die Notlandung ihm gilt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilt die Aktion Lukaschenkos mit folgenden Worten: «Der Fall klingt nach einer Hollywood-Idee, ist aber keine. Die Realität dieses offensichtlichen Aktes der Luftpiraterie ist erschreckend»

Fluggesellschaften wollen Belarus nicht mehr überfliegen

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic, wie auch das Unternehmen Wizz Air werden bis auf weiteres den belarussischen Luftraum meiden.

Protassewitsch, der in seiner Heimat unter anderem wegen Anstiftung zu Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zur Fahndung ausgeschrieben war, kam am Sonntag auf dem Flughafen in Minsk in Haft. Über seinen genauen Aufenthaltsort ist nichts bekannt.

