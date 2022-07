Liestal BL: Eine Spinne war auf dem Armaturenbrett

Eine Spinne auf dem Armaturenbrett führte am Dienstagmorgen in Liestal auf der Autobahn A22 zu einem Selbstunfall.

Eine Totalsperrung der Autobahn A22 am Dienstagmorgen zur Hauptverkehrszeit führte in der Region Liestal zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Der Grund war denkbar klein. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, führte ein Spinne auf dem Armaturenbrett eines Autos kurz nach sieben Uhr morgens zu einem Selbstunfall. Die Lenkerin des Personenwagens versuchte, die Spinne mit einem Papiertuch wegzuwischen und geriet in der Folge an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit der Leitplanke.