Basel: Bettler erhalten von der Polizei eine Sprachnachricht

Alexandra Maier ist bei den Bettelnden in Basel bekannt. Roma haben ihr schon Spitznamen gegeben. Die erfahrene Wachtmeisterin ist im Community Policing, so heisst die Quartierpolizei in Basel, eine von zwei Polizeiangehörigen, die sich auf die Bettelproblematik spezialisiert haben. Seit Anfang Juli kann die Polizei Personen aus der EU und EFTA-Staaten, die zum Betteln in die Schweiz eingereist sind, wegweisen. Für eine freizügigkeitsrechtliche Einreise müsse die betreffende Person über genügend finanzielle Mittel für den Aufenthalt in der Schweiz oder eine Arbeitsstelle verfügen. Das Bundesgericht hat dies in seinem Urteil zum Basler Bettelgesetz in einem Nebenpunkt festgestellt. Just in jenem Urteil, das die rigiden Basler Vorschriften gelockert hatte.