Knall in Zürich - Eine Strafanzeige und Streitereien zur Asylpolitik – so kam es zu Fehrs Austritt aus der SP

In einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz teilte der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr am Freitag seinen sofortigen Austritt aus der SP mit. Er kritisierte unter anderem die wachsende Intoleranz innerhalb der SP, «nicht zuletzt auch in Form von Beschimpfungen, Beschwerden und Strafanzeigen». In den letzten Jahren war es vermehrt zu Differenzen und Spannungen zwischen Fehr und der Partei gekommen. Hier ein Überblick.