vor 1h

Geduldsprobe

Eine Stunde Wartezeit vor dem Gotthard

Wer in den Süden reisen will, braucht am Samstag viel Geduld. Vor dem Gotthard-Nordportal stauen sich die Fahrzeuge am frühen Morgen schon auf einer Länge von 6 Kilometern.

von Nadine Wozny

1 / 4 Bei Göschenen auf der A2 stauen sich die Fahrzeuge. Screenshot Webcam Bei Göschenen auf der A2 stauen sich die Fahrzeuge. Screenshot Webcam Die Wartezeit beträgt über eine Stunde. (Archivbild) KEYSTONE

Auf der A2 zwischen Amsteg und Göschenen stauen sich die Fahrzeuge auf einer Länge von 6 Kilometern. Das entspricht einer Wartezeit von über einer Stunde, wie TCS auf seiner Internetseite schreibt. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt.

Der Verkehrsdienst empfiehlt die Alternativroute via A13.

Wie vertreibst du die Zeit im Stau? Schick uns ein Foto per Whatsapp!