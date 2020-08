Teures Tippen Eine Tastatur für 369 Franken? Das Keyboard fürs iPad Pro im Test

Mit dem Magic Keyboard hat Apple die Tastatur fürs iPad Pro neu erfunden. Damit wird das Tablet um ein Trackpad erweitert. Der Zeitgewinn ist enorm. Nutzer sollten jedoch eine gute Balance haben, um die Gerätschaft einzusetzen.

369 Franken – so viel kostet die Tastatur mit Trackpad fürs iPad Pro 12,9 Zoll. Zum Vergleich: Legt man nur 77 Franken obendrauf, so bekäme man dafür ein iPhones SE mit 64 GB Speicherplatz. Apples Tastatur ist also fast so teuer wie ein Smartphone. Doch kann sie überhaupt etwas? 20 Minuten hat das Keyboard über mehrere Wochen hinweg getestet – und ist begeistert.