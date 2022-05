Basel: Eine Übernachtung im Schaufenster kostet 3000 Franken

«Weil du in einer Bibliothek der Dinge bist, hast du über 500 Objekte zur Nutzung zur Verfügung, inklusive Cargobikes und auch einem kleinen Kino! Falls dich der rollende Verkehr um den Schlaf bringt, kannst du die Nächte auch problemlos in den umliegenden Clubs, Bars und Restaurants verbringen.»

Während der Kunstmesse Art Basel, die vom 16. bis 19. Juni stattfindet, sind Betten in Basel rar. Die wichtigste Kunstmesse und eine Vielzahl von Satellitenmessen machen Basel während einer Woche zum Treffpunkt des internationalen Kunst-Jet-Sets. Davon profitieren auch viele Private, die in dieser Zeit ihre Wohnungen zu stolzen Preisen untervermieten. Oder findige Unternehmer. Auf Airbnb wird ein Bett im Schaufenster des Leihlagers an der vielbefahrenen Feldbergstrasse angeboten. Kostenpunkt: 3300 Franken pro Nacht. Das «Zimmer», in dem bis zu vier Gäste nächtigen können, muss aber mindestens für drei Nächte gebucht werden. Inklusive Rabatt kostet der Aufenthalt 9136 Franken.