St. Gallen: David ist Sieger der FM1-Mini-WG

Die «FM1-Mini-WG» ist vorbei. Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr fand das Finale in der Shopping-Arena statt. Die letzte Challenge konnte David für sich entscheiden, er geht als Sieger der Mini-WG mit einem neuen Auto nach Hause. 20 Minuten war vor Ort mit dabei.

Fünf Personen starteten in der Mini-WG das Wettsitzen. Von diesen fünf haben drei bis zum Schluss durchgehalten. David (31), Daniel (37) und Nicole (49) standen im grossen Finale. Bei der letzten Challenge erwartete sie ein 100 Kilo Eisblock, darin eingefroren befand sich der Autoschlüssel. Ziel war es, diesen mit einem Schraubenzieher so schnell wie möglich zu befreien. Ein Voting auf Facebook bestimmte die Reihenfolge der Startenden. Jede Person hatte 30 Sekunden Zeit, um am Eisblock herumzuhacken, dann wurde der Schraubenzieher weitergegeben.

David ist der grosse Sieger

Das Facebook-Voting entschied David für sich. Er versuchte als Erster, den Schlüssel zu befreien. Nach wenigen Sekunden hatte er den Schlüssel bereits in der Hand. Seine Taktik war folgende: «Ich haue den kaputt.» Beim Sieger fliessen Freudentränen: «Es ist eine grosse Erleichterung», so David.

Seine Familie, Freunde und Fans beglückwünschten ihn vor Ort. «Es war eine unglaubliche Erfahrung», so der 31-Jährige. Die letzten elf Tage seien eine grosse Herausforderung für ihn gewesen. Die Zeit in der Mini-WG habe ihn jedoch auch viel gelehrt: «Ich werde mein Bett und gutes Essen ab jetzt mehr schätzen.»

Der Sieger hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und schätzte seine Chancen für die Challenge gut ein. «Ich hole das Auto nach Hause», war für den 31-Jährigen von Anfang an klar. Nach seiner Zeit im Auto hat der Sieger einiges vor. «Zuerst gehe ich ein fettes Steak essen», sagt David, das habe er seinem Bruder versprochen. Weiter erzählt David, «die frische Luft hat mir gefehlt.» Die kommende Zeit will er mit seiner Familie geniessen, dies steht für ihn an erster Stelle.