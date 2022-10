Am Asphalt festgeklebt: «Eine Uni-Professorin darf sich so in der Öffentlichkeit nicht zeigen»

Eine Uni-Professorin nahm an einer Strassenblockade teil. Dabei klebte sie sich am Asphalt fest. Schweizer Politikerinnen und Politiker üben Kritik.

Darum gehts Bei einer Klima-Aktion in Bern klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten am Asphalt fest.

Mit dabei war auch eine Uni-Professorin.

Schweizer Politikerinnen und Politiker kritisieren die Teilnahme der Uni-Professorin.

Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Organisation Renovate Switzerland blockierten am Dienstag bei Wankdorf BE eine Strasse. Mit dabei war auch «die international anerkannte Klimawissenschaftlerin und Professorin an der Universität Lausanne» Julia Steinberger, wie es in einer Medienmitteilung der Organisation heisst. Gemeinsam mit anderen Personen klebte sie sich am Asphalt fest.

Das kritisieren insbesondere die Bürgerlichen: «Das ist ein Skandal. Die Frau wird durch die öffentliche Hand bezahlt und hat zudem einen Bildungsauftrag», sagt SVP-Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren. Die Universität sollte das Gespräch mit der Professorin suchen, da ein solches Verhalten nicht geduldet werden dürfe.

Fraktionskollege Andreas Gafner sieht es ähnlich: «Eine Uni-Professorin darf sich so in der Öffentlichkeit nicht zeigen.» Es sei nun an der Universität, diese Aktion zu kritisieren und in Form einer Aussprache oder eines Disziplinarverfahrens zu ahnden.

Auch für Mitte-Nationalrat Philipp Bregy ist klar: «Das Verhalten ist nicht tragbar und mit einem Mandat als Uni-Professorin nicht vereinbar. Ich verurteile jede Form von Gewalt.» Insbesondere, wenn Unbeteiligte, in diesem Fall Autofahrende, betroffen seien. «Eine Blockade ist für mich ebenfalls eine Form der Gewalt.»

Links-Grün appelliert an die freie Meinungsäusserung

Auf links-grüner Seite wird die Klima-Aktion mit Strassenblockaden ebenfalls kritisiert. Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher sagt: «Solche Aktionen sind schlecht. Damit macht man hauptsächlich die Leute wütend und der Klimaschutz ist ohnehin bereits politisch breit abgestützt.»

Hingegen sei der Beruf der jeweiligen Aktivistinnen und Aktivisten nicht relevant: «Es erhöht die Wirkung, dass bei den Aktivisten auch Personen vom Fach dabei sind. Dass sie jedoch Uni-Professorin ist, stellt kein Problem dar», sagt Badertscher.

SP-Nationalrat Mustafa Atici wird hier noch deutlicher. «Unter dem Standpunkt der freien Meinungsäusserung kann sich auch eine Uni-Professorin für ihre Überzeugung einsetzen», so Atici. Die Strassen zu blockieren, sei aber der falsche Ansatz, um das Klima zu retten.

Universität verurteilt Aktion nicht

Die Uni-Professorin sagte am Dienstag gegenüber 20 Minuten: «Es ist extrem wichtig zu verstehen, dass auch Professorinnen und Professoren Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und auch sie aus wissenschaftlicher Sicht den Staat kritisieren dürfen.»

Auf Anfrage von 20 Minuten verweist die Universität Lausanne auf einen internen Bericht, der sich mit dem öffentlichen Engagement von Akademikerinnen und Akademikern auseinandersetzt. Bezüglich der Teilnahme von Steinberger heisst es: «Die Universität Lausanne unterstützt das öffentliche Engagement von Akademikerinnen und Akademiker. Was den zivilen Ungehorsam betrifft, so kann die Universität Lausanne nicht in jedem Fall die Justiz ersetzen.»

Gemäss Pascal Caduff von der Anwaltskanzlei Lenz und Caduff unterliegt eine Professorin einer öffentlichen Universität einer erhöhten Treuepflicht gegenüber ihrer Arbeitgeberin. Sie habe darum alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit beeinträchtigen könnte.

«Sollte die Arbeitgeberin zum Schluss gelangen, dass die Professorin ihre Treuepflicht verletzt hat, so könnten Sanktionen wie Mahnung, Verweis oder Kündigung verhängt werden», erklärt der Arbeitsrechtsexperte. Caduff geht jedoch nicht davon aus, dass es zur Kündigung kommt: «Eine allfällige Pflichtverletzung ist nicht genügend schwer.»

