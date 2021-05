Leser zum Seilbahnunglück - «Eine unvergessliche Fahrt, die wir nie mehr machen würden»

Eine traumhafte Fahrt ins Alpen-Panorama – das verspricht die Seilbahn in Stresa in Norditalien. Doch viele Leser würden den Ausflug zum Monte Mottarone eher als eine Horrorfahrt beschreiben.

Darum gehts Ein schweres Seilbahnunglück hat in Italien 14 Menschen das Leben gekostet.

Die Seilbahngondel verschaffte Besuchern einen Ausblick auf malerische Gebirge und Seen in luftiger Höhe.

Leser erzählen von ihren traumatischen Erfahrungen mit der Seilbahn.

Der Absturz einer Gondel am norditalienischen Lago Maggiore macht fassung s los. 15 Menschen waren am Sonntagmittag mit der Gondel zwischen dem kleinen Ort Stresa am Westufer des beliebten Sees und dem Monte Mot t arone, dessen Gipfelkreuz auf 1491 Metern liegt, unterwegs. 14 Menschen kamen ums Leben - darunter ein neunjähriges Kind. Warum die Gondel abstürzte ist noch unklar und wird untersucht. Als Ursache wird ein Kabelriss im obersten Bereich der Strecke vermutet.

Dass die rund 20-minütige Fahrt vom See zum Berg nicht immer sanft lief, bestätigen zahlreiche News-Scouts gegenüber 20 Minuten . « Wir sind vor etwa drei Jahren mit dieser Seilbahn gefahren. Es war die extremste Horrorfahrt unseres Lebens » , schreibt Leser M. S. Schon die Stationsgebäude h ätten keinen guten Eindruck gemacht , « aber als wir sahen, dass ein sehr bekannter Seilbahnhersteller die Bahn modernisiert hat, gingen wir trotzdem rein.»

«Eine unvergessliche Fahrt, die wir nie mehr machen würden»

« Trotz viel Wind fuhr die Bahn in vollem Tempo auf die Masten zu und rammte mehr als einmal in die Schutzstangen. Die Kabine war voller Spuren und wir dachten, dass dies offenbar normal war. Der Fahrer lachte nur, als die Gäste fast zu Tode erschraken. Die Kabine sprang gefühlt aus dem Seil. Für uns war das eine unvergessliche Fahrt, die wir nie mehr machen würden » , so M. S.

News-Scout K. H. wunderte sich, als sie las, dass die Seilbahn von 2014 bis 2016 saniert worden war. « Wir waren im Oktober in Stresa und hatten die Gondel auf den Berg genommen. Das Personal war mega freundlich, die Aussicht top, aber die Gondel sowie das Stationsgebäude der Mittel- und Bergstation wirkten eher creepy. Saniert in 2016? Möglich, sah man der Gondel nicht an » , schreibt sie.

«Die Gondel schaukelte umher»

Auch beim « Tages-Anzeiger » schild e rt e ine Leserin von ihrer traumatischen Erfahrung bei der Seilfahrt von Stresa zum Monte Mottarone. « Wir haben vor etwa zwei bis drei Jahren ebenfalls eine schlimme Fahrt mit dieser Bahn gemacht. Das Wetter schlug im Laufe des Nachmittages um zu Regen und Gewitter. Die Bahn hatte wohl ein technisches Problem, so dass sich immer mehr heimkehrende Ausflügler an der Bergstation sammelten. Nach einer Stunde wurde der Betrieb mit Notstrom wieder aufgenommen und eine erste Gruppe an Passagieren in die Bahn gelassen », so H.

« Der Rest sollte per Busshuttle transportiert werden. Diesen haben wir aber nicht gesehen. Wir waren in der Gruppe in der Gondel. Diese fuhr im Schritt t empo. Alle paar Meter stoppte sie abrupt und schaukelte umher. Die Gondel war meines Erachtens auch überfüllt. Viele Passagiere bekamen Panik und weinten. Wir waren einfach heilfroh, als die Fahrt zu Ende war. »