Experte zu Vergewaltigung in Basel: «Die Hemmschwelle wird durch Fantasien beim Täter immer kleiner»

«Solch eine Tat hat häufig eine Vorgeschichte», sagt der erfahrene Gerichtspsychiater Joseph Sachs. «Die Täter stellen sich Vergewaltigungs-Szenen in ihrer Fantasie vor oder suchen im Internet gezielt nach bildlichen Darstellungen», so Sachs.

Eine Nachbarin hörte die Schreie und schaltete das Licht im Hauseingang an, was den Täter in die Flucht schlug.

Am Wochenende hat ein Mann in Basel an der Landskronstrasse ein Sexualdelikt begangen. Er folgte einer 25-jährigen Frau bis nach Hause, stiess sie ins Treppenhaus, raubte ihr Handy und vergewaltigte sie. Eine Nachbarin hörte die Schreie und trieb den Täter in die Flucht, indem sie im Gang das Licht anstellte. Nach dem circa 20-jährigen Mann, der Französisch spricht, wird gefahndet. Gerichtspsychiater Josef Sachs ordnet die Tat ein.