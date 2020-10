Hochwasser«Eine Viertelstunde später hätten wir den Bach nicht aufhalten können»

In der Zentralschweiz, im Tessin und in Glarus hat es am Samstag stark geregnet. Wie die Gemeinde Glarus Süd am Sonntag mitteilte, konnte «durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte und dem bereitstehenden Hochwasserschutzkonzept verhindert werden, dass die Dörfer Diesbach und Betschwanden in Mitleidenschaft gezogen werden». 13 Personen wurden vorübergehend evakuiert, die Strassen- und Eisenbahnverbindung waren zeitweise gesperrt. «Die Lage war kritisch weil der Bach nicht nur Hochwasser führte, sondern auch viel Geschiebe mitriss. Es bestand die Gefahr einer Überschwemmung in Ortsteilen von Diesbach und Betschwanden», heisst es weiter.

A2 in Uri war gesperrt

In Uri waren die Einsatzkräfte am Samstag ebenfalls gefordert. Dort war wegen Wasser auf der Fahrbahn die A2 gesperrt. Auch in Uri konnten die Feuerwehren auf Konzepte zurückgreifen, teilte der Kanton mit: «Die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in den Hochwasserschutz haben sich sehr bewährt. Zudem waren die frühzeitige Auslösung der Schutzmassnahmen und der geübte Einbau von Schutzelementen durch die verschiedenen Feuerwehren massgeblich dafür verantwortlich, dass es zu keinen Personenschäden und zu keinen nennenswerten Schäden an Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen gekommen ist. Ebenso halten sich die Flurschäden, gemäss einem ersten Augenschein, in Grenzen.»