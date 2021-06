Nachhaltige Geldgeschäfte - Eine visionäre Bank ist nicht in Sicht

«Money Makes the World Go Round», sang Liza Minnelli 1972 im Musicalfilm «Cabaret, Cabaret». «Geld regiert die Welt», lautet der Spruch trockener bei uns. Dass sich mit Geld auch einiges beim Umweltschutz bewegen lässt, zeigen Förderprogramme, Subventionen und andere Vergünstigungen für nachhaltiges Wirtschaften.

Eine besondere Rolle könnten hierbei auch die Banken spielen: Sie vergeben Kredite und Hypotheken, investieren in Unternehmen und legen das Geld ihrer Kundinnen und Kunden in Aktien und Vorsorgeprodukten an. Mit ihrer Geldmarktmacht könnten sie einiges bewegen, nur tun sie es noch nicht so sehr, wie es möglich wäre. Dies zeigt das neueste Retailbanken-Rating (Banken für Privatkunden und KMU), das der WWF zusammen mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC Schweiz veröffentlicht hat. Erstmals wurden die Schweizer Banken 2017 geprüft.