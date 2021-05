Wegen Corona - Eine von zwei Personen weltweit hat weniger Einkommen als vorher

29.04.2021, Brasilien, Rio De Janeiro: Zahlreiche Menschen stehen für eine Mahlzeit an, die von Freiwilligen der franziskanischen Initiative namens Sefras inmitten der Corona-Pandemie ausgegeben werden. Die Initiative verteilt täglich 450 Mahlzeiten im Durchschnitt. (zu dpa «Corona-Pandemie und Hunger treffen Brasilien hart») Foto: Fernando Souza/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Vor allem in Lateinamerika ist die Situation mit der Pandemie prekär. (Archivbild)

Eine Untersuchung des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Gallup, die im Rahmen des Jobs Reset Summit des World Economic Forum durchgeführt wurde, zeigt: Weltweit hat jeder Zweite aufgrund der Corona-Pandemie geringere Einkünfte. Menschen in Ländern mit einem grundsätzlich niedrigeren Einkommen sind besonders schwer betroffen. Zu den Verlierern der Pandemie gehören die Frauen, da diese häufig in schlecht bezahlten und von den Auswirkungen der Pandemie betroffenen Sektoren wie dem Einzelhandel, dem Tourismus und der Gastronomie arbeiten.

Pandemie kostet Frauen weltweit 800 Milliarden Dollar

Das Forschungsunternehmen befragte insgesamt 300’000 Menschen in 117 Ländern. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie nicht mehr im gleichen Job oder Unternehmen arbeiten wie vor der Pandemie. Die Resultate der Forschung liefern Hinweise darauf, dass insgesamt 1,6 Milliarden Menschen weltweit weniger verdienen als vorher. Laut einer Oxfam-Studie hat die Pandemie Frauen auf der ganzen Welt 800 Milliarden Dollar an entgangenem Einkommen gekostet.