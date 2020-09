Schweizer Politiker«Eine Wahl Trumps ist eher im Interesse der Schweiz»

Fabian Molina (SP): Team Biden

Jean-Luc Addor (SVP): Team Trump

«Die US-Amerikaner haben die kümmerliche Wahl zwischen zwei Greisen. Trumps Politik steht mir näher als jene von Joe Biden: Seine Doktrin ‹America First› spricht mich an, weil ein Politiker die Interessen der eigenen Leute vertreten sollte. Trump hat auch im Gegensatz zu Friedensnobelpreisträger Barack Obama keinen Krieg losgetreten, wie es Journalisten prophezeit haben. Bei Biden sind mir die Positionen in der internationalen Politik schleierhaft. Mir scheint aber, als wolle Trump weniger Weltpolizist spielen als die Demokraten, die gerade im Steuerstreit die Schweiz massiv unter Druck gesetzt haben. Die Schweiz kann auch bei Trump keine Geschenke erwarten – etwa in den Verhandlungen um das Freihandelsabkommen. Aber eine Wahl Trumps ist eher im Interesse der Schweiz.»

Hans-Peter Portmann (FDP): Team Biden

«Biden denkt eher so wie die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung. Wir sind eine liberale und offene Gesellschaft, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Solidarität sind Werte, die gerade bei jüngeren Leuten hoch im Kurs sind. Biden steht uns darum viel näher als Trump, der sehr konservativ, rückwärtsgewandt und protektionistisch ist. Trump würde in der Schweiz am rechten Rand der SVP politisieren, während Biden gemessen an seinen Positionen in der Schweiz in der FDP wäre. Beim grossen Steuerstreit, als die USA Bankkundendaten einforderten, hat sich die Schweiz dem Druck gebeugt. Das war unter dem Demokraten Obama. Die Republikaner sind aber nicht weniger fordernd gegenüber der Schweiz. Für Trump zählen nur die Interessen der USA.»