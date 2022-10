Corona: «Eine Welle rollt an, doch Corona hat seinen Schrecken verloren»

In den umliegenden Nachbarländern ist auch ein Anstieg der Fallzahlen zu erkennen. In Deutschland etwa ist die Inzidenz innert zwei Wochen von 379,6 auf 414 gestiegen, wie Focus schreibt. In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz gar bei 952,6 – derzeit die höchste in Europa.