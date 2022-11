Superstar Karim Benzema droht das Aus für die WM 2022 in Katar

Karim Benzema droht offenbar das WM-Aus. So soll sich der 34-Jährige im Training am Samstag am Oberschenkel verletzt haben.

Das Auftaktspiel gegen Australien am Dienstag wird der Stürmer von Real Madrid gemäss französischen Medien definitiv verpassen. Trainer Didier Deschamps dürfte im Fall des WM-Aus bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einen weiteren Profi nachnominieren.

Darum gehts

Frankreich spielt bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in einer Gruppe mit Australien, Dänemark und Tunesien. Der amtierende Weltmeister hat bereits einige Ausfälle zu beklagen. So verpassen etwa Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe und Christopher Nkunku das Turnier. Und nun könnte noch ein weiterer Superstar hinzukommen: Karim Benzema.

Wie französische Medien – «L’Equipe» und «RMC» etwa – übereinstimmend berichten, wird der 34-jährige Real-Stürmer am Dienstag gegen Australien nicht spielen können. Und mehr noch: Gemäss den französischen Blättern ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Benzema für das gesamte Turnier ausfallen wird. So soll der Franzose einen stechenden Schmerz am linken Oberschenkel verspürt haben und die Einheit sofort abgebrochen haben.

Noch am Samstagabend soll eine Untersuchung bevorstehen. Trainer Didier Deschamps dürfte im Fall des WM-Aus bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einen weiteren Profi nachnominieren.

Benzema-Aus wäre ein Verlust

Der frischgebackene Sieger des Ballon d’Or ist bereits seit einigen Wochen angeschlagen. Bisher konnte er an kaum einer Trainingseinheit der französischen Nationalmannschaft teilnehmen, weder in Clairefontaine (in der Nähe von Paris) beim dreitägigen Trainingslager, noch in Doha. Die letzte musste er nun – wie erwähnt – sogar abbrechen.

2018 war Benzema bei der Weltmeisterschaft und dem Titelgewinn nicht dabei. Der Grund waren interne Streitereien und Erpressungsvorwürfe. Wenn er nun tatsächlich ausfällt, wäre dies ein grosser Verlust. Benzema erzielte in dieser Saison für Real Madrid in sieben Liga-Spielen fünf Tore. Für Frankreichs Nationalteam war er in 97 Länderspielen 37-mal erfolgreich.