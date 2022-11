Superstar Karim Benzema fällt für die WM 2022 in Katar aus

1 / 3 Karim Benzema wird bei der WM nicht auflaufen. AFP Der Angreifer von Real Madrid verletzte sich am Quadrizeps und muss nun drei Wochen pausieren. AFP «Ich bin extrem traurig für Karim, der diese WM zu einem grossen Ziel gemacht hat», sagte Nationaltrainer Didier Deschamps in der Mitteilung des Verbands. AFP

Darum gehts

Frankreich spielt bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in einer Gruppe mit Australien, Dänemark und Tunesien. Der amtierende Weltmeister hat bereits einige Ausfälle zu beklagen. So verpassen etwa Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe und Christopher Nkunku das Turnier.

Nun fällt auch noch Karim Benzema aus. Er hatte zuvor beim Training in Doha einen stechenden Schmerz verspürt und musste die Einheit abbrechen. Der Angreifer von Real Madrid erlitt eine Verletzung am Quadrizeps und muss nun drei Wochen pausieren.

«Ich bin extrem traurig für Karim, der diese WM zu einem grossen Ziel gemacht hat», sagte Nationaltrainer Didier Deschamps (54) in der Mitteilung des Verbands. «Trotz dieses erneuten Rückschlags für das französische Team habe ich volles Vertrauen in meine Mannschaft. Wir werden alles tun, um die immense Herausforderung zu meistern, die auf uns wartet», fügte Deschamps hinzu.

Benzema-Aus ein Verlust

Der frischgebackene Sieger des Ballon d’Or ist bereits seit einigen Wochen angeschlagen. Bisher konnte er an kaum einer Trainingseinheit der französischen Nationalmannschaft teilnehmen, weder in Clairefontaine (in der Nähe von Paris) beim dreitägigen Trainingslager, noch in Doha. Die Letzte musste er nun – wie erwähnt – sogar abbrechen.

2018 war Benzema bei der Weltmeisterschaft und dem Titelgewinn nicht dabei. Der Grund waren interne Streitereien und Erpressungsvorwürfe. Wenn er nun tatsächlich ausfällt, wäre dies ein grosser Verlust. Benzema erzielte in dieser Saison für Real Madrid in sieben Liga-Spielen fünf Tore. Für Frankreichs Nationalteam war er in 97 Länderspielen 37-mal erfolgreich.