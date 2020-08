Nach tödlichem Unglück in Vättis SG

Eine Woche Trauer für die Canyoning-Opfer aus Spanien

Der Gemeinderat von Allo (Spanien) hat sieben Tage offizielle Trauer ausgerufen, um der verstorbenen Sportler zu gedenken, die beim Canyoning-Unglück in Vättis SG ums Leben kamen.

Am Mittwoch machten sich vier Spanier in die Parlitobelschlucht bei Vättis SG auf, um eine Canyoning-Tour zu absolvieren. Dort wurden sie von einem heftigen Gewitter überrascht und später von zwei Frauen, welche auf die Canyoning-Tour verzichteten, als vermisst gemeldet. Zwei der vier Männer wurden in der Einmündung des Stausees Gigerwald tot aufgefunden, ein weiterer konnte ebenfalls leblos geborgen werden. Ein weitere Mann wird noch vermisst.

In Spanien, insbesondere in der Region Navarra, wo drei der vier Männer herkommen, ist die Trauer gross. Die Gemeinde Allo hat eine siebentägige Trauerzeit ausgerufen. Alle offiziellen Anlässe während dieser Zeit wurden abgesagt, die Fahnen werden zusammengerollt und mit einem schwarzen Band zusammengebunden.



Am Freitag wurde die Suche nach der vierten Person, die noch vermisst wird, aufgrund der Wetterbedingungen unterbrochen. «Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen begeben sich aber regelmässig an die Unfallstelle und beurteilen die Situation vor Ort. Sie beobachten allfällige Geländeverschiebungen und schätzen ein, ob ein sicheres Begehen des Suchgebietes möglich ist», teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagnachmittag mit. Je nach Gegebenheit würden neue Sucheinsätze in die Wege geleitet.