688 Fr. weniger im Jahr: Eine Wohnung mieten ist jetzt wieder günstiger als kaufen

Ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen ist günstiger als das Mieten. Was bisher jahrelang so war, gilt seit Anfang Jahr nicht mehr.

So mussten in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres Eigentümer einen Aufschlag von 3,1 Prozent für Wohneigentum zahlen. Noch Anfang 2021 konnten Eigentümer dagegen im Mittel von einem Eigentumsrabatt von 15,5 Prozent profitieren (siehe Box).

Für viele bestehende Eigentümer ändert sich laut Analyse der CS kurzfristig nicht viel. Die Mehrheit der Wohneigentümer hat Fix-Hypotheken abgeschlossen. Gemäss jüngsten Zahlen von 2020 entfallen 82 Prozent des gesamten Hypothekenvolumens in der Schweiz auf Fix-Hypotheken. «Viele Haushalte dürften somit ihre Hypothekenzinsen über mehrere Jahre fixiert haben und werden noch eine Zeit lang von tiefen finanziellen Aufwänden für ihr Wohneigentum profitieren», schreibt die Grossbank.

Hypothek als grosser Kostenblock

Die Zinssätze von Fix-Hypotheken sind auch während des zweiten Quartals deutlich gestiegen. Die CS rechnet in den kommenden zwölf Monaten aber nur noch mit einem geringen Anstieg. «Eigentumsrabatte werden sich daher nicht so rasch wieder einstellen, auch wenn die Hypothekenzinsen insgesamt noch immer auf einem überschaubaren Niveau liegen», so die Analysten.