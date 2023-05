Krönung von Charles: Der Gottesdienst in fünf Akten

«Recognition» (Anerkennung)

«Oath» (Eid)

Anschliessend wird der Erzbischof den König zum Krönungseid auffordern. Dies ist der einzige gesetzlich vorgeschriebene Bestandteil der Zeremonie. Auf die Fragen des obersten Geistlichen der Anglikanischen Kirche, ob er die Gesetze und die Church of England während seiner Regierungszeit ehren werde, verspricht der Monarch mit der Hand auf der Bibel, diese Versprechen «zu erfüllen und zu halten». Noch offen ist, ob Charles mit einigen hinzugefügten Worten die verschiedenen Religionen in Grossbritannien erwähnen wird. Ein Teil des traditionellen Eids ist dies aber nicht.

«Anointing» (Salbung)

Nun wird die zeremonielle Robe des Königs entfernt, während sich der Monarch auf den Krönungsstuhl setzt. Da es sich im übertragenen Sinne um einen gemeinsamen heiligen Moment des Königs mit Gott handelt, wird die Szene von einem Sichtschutz – «Anointing Screen» – abgedeckt. Der Erzbischof träufelt geweihtes Öl aus einer goldenen Flasche auf den Krönungslöffel, bevor er den König kreuzförmig auf Kopf, Brust und Händen salbt. Die Ampulle in Form eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen wurde für die Krönung von Charles II. 1661 angefertigt. Noch einige Jahrhunderte älter ist der Krönungslöffel. Das Öl für die Krönung wurde aus Oliven aus zwei Hainen auf dem Ölberg in Jerusalem geerntet und in einer besonderen Zeremonie in der Grabeskirche geweiht.