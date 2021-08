Luzern, Schwyz und Zug gegen Impfpflicht  - Eine Zertifikatspflicht wäre möglich, wenn Überlastung drohen würde

Die steigende Anzahl an Corona-Fällen bereitet Sorgen. Besonders in Luzern und Schwyz steigen die Spitaleintritte an. Trotzdem wollen Luzern, Schwyz und Zug die Schraube nicht anziehen.

Darum gehts Weder Luzern, Schwyz noch Zug will Alleingänge wagen, um Corona-Ansteckungen zu vermeiden.

Wenn Verschärfungen nötig würden, müsse das auf Bundesebene beschlossen werden.

Martina Trütsch, Vorsteherin Amt für Gesundheit und Soziales, spricht von mindestens regionalen Massnahmen auf Ebene Zentralschweiz.

Luzern, Schwyz und Zug setzen nach wie vor auf Covid-Impfungen.

Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat am Freitag in der ganzen Schweiz 2575 neue Corona-Fälle verzeichnet. Für den Kanton Luzern wurden 107 Neuinfektionen innert 24 Stunden gemeldet. Wegen Covid befinden sich 41 Personen im Spital, dies sind fünf Personen mehr als am Mittwoch. Sechs Personen lagen auf der Intensivstation IPS, wie dem BAG zu entnehmen ist. Von 59 Betten sind auf der IPS noch zwölf frei. Im Kanton Zug sind von acht Intensivbetten drei mit Covid-Patienten belegt und im Kanton Schwyz drei von zwölf Betten. In Obwalden gibt es keine Intensivstation, in Nidwalden stehen fünf Betten, wovon zwei Patienten auf das Corona-Virus behandelt werden. Der Kanton Uri ist ein weisser Fleck auf der Karte, denn er hat keine Covid-Patienten auf der Intensivstation zu verzeichnen.

Für die Bevölkerung sind «Insellösungen» nicht nachvollziehbar

Über diese Entwicklung ist der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf beunruhigt. Trotzdem will er die Massnahmen nicht auf eigene Faust verschärfen, wie die «Luzerner Zeitung» berichtete. Auf Anfrage von 20 Minuten schreibt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport: «Wir möchten grundsätzlich vermeiden, dass die Kantone gegenseitig ausgespielt werden. Für die Bevölkerung sind ‹Insellösungen› weder verständlich noch nachvollziehbar.» Ähnlich klingt es im Kanton Schwyz: «Sollte sich zeigen, dass Verschärfungen notwendig sind, so sollten konkrete Massnahmen aus unserer Sicht national auf Bundesstufe oder mindestens regional auf Ebene Zentralschweiz ergriffen werden», teilte Martina Trütsch, Vorsteherin Amt für Gesundheit und Soziales, mit.

Zug plant weitere Aktivitäten, damit sich mehr Personen impfen lassen

Eigene Massnahmen will auch der Kanton Zug nicht ergreifen, weil diese in der aktuellen Situation nicht angebracht sind. «Sollte allerdings eine Überlastung des Gesundheitswesens drohen, wäre eine schweizweite Ausweitung der Zertifikatspflicht eine wirksame und umsetzbare Massnahme. So könnten die geimpften Personen nach wie vor von den gewonnenen Freiheiten profitieren», teilt der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister auf Anfrage mit. Zum Thema Impfen teilt Pfister mit: «Im Vergleich zu anderen Kantonen ist die Impfquote im Kanton Zug zwar hoch - die Zahl der geimpften Personen muss aber noch weiter steigen.» Darum sind in Zug weitere Aktivitäten und Events in Planung. Um welche es sich handelt, soll im Verlauf der nächsten Woche bekannt gegeben werden.

In Luzern wird an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen, und im Kanton Schwyz stellt man fest, dass vermehrt Leute den Weg in die Impfzentren finden.