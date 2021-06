Bushido und Anna-Maria geben Interviews über Drillinge und Prozess

«Bei all den Strapazen, hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt», schrieb Bushido bei der Verkündung der Baby-News auf Intstagram.

Anna-Maria will in wenigen Tagen trotz Risikoschwangerschaft als Zeugin aussagen.

Jetzt gehen die Ferchichis erneut in die Offensive, indem sie zwei seltene Interviews geben. Sowohl die Zeitschrift «Bunte» als auch die Sendung «RTL Exclusiv Weekend» durfte die Grossfamilie in ihrem Zuhause in Berlin besuchen.

Sarah Connor hat sich «kaputt gelacht»

«Wir haben ja bereits fünf Kinder, darunter zweieiige Zwillinge. Aber eineiige Drillinge ist der Wahnsinn», sagt Rapper Bushido in der neuen Ausgabe der «Bunten». Und er verrät: «Das war schon immer mein grösser Wunsch. Als wir es erfahren haben, bin ich schier ausgerastet vor Freude und hätte am liebsten die Ärztin und die ganze Praxis umarmt.»

Nur der laufende Gerichtsprozess gegen den Abou-Chaker-Clan trübt die Vorfreude auf die bevorstehende Geburt der Drillingsmädchen. Am 21. und 23. Juni will Bushidos Frau selbst vor Gericht aussagen. Wegen ihrer Risikoschwangerschaft hätte sie ein ärztliches Attest und müsste nicht erscheinen – doch sie selbst wolle es so. «Ich sehe es als meine Pflicht an, die Wahrheit zu sagen und meinen Mann und unsere Familie zu beschützen. Ein für allemal.»