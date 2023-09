Muttenz BL: Katalysator eines BMW gestohlen

Plötzlich röhrte der BMW 2003 318 Ci wie ein Traktor – erst in der Garage wurde klar, warum.

Als ein News-Scout aus Muttenz BL am Freitag den Motor seines BMW 318 Ci Baujahr 2003 startete, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmt: Sein Auto röhrte wie ein Traktor. Da ihm die Ursache rätselhaft war, fuhr er in eine nahgelegene Garage.

Dort klärte ihn der Garagist auf: Der Katalysator war weg. Der News-Scout ist sich sicher, dass ihn jemand gestohlen hat. «Da ich mein Auto zum letzten Mal am Mittwoch benutzte, muss es irgendwann danach passiert sein.» Das Auto sei vor seinem Wohnhaus auf einem gut einsehbaren Parkplatz parkiert gewesen. «Mich wundert, dass niemand etwas gemerkt hat.»

Die Polizei war erstaunt

Vom Garagisten erfuhr er, dass in letzter Zeit vier bis fünf weitere Autobesitzer in der Gegend Opfer von Katalysatordieben wurden. «Er sagte aber, dass normalerweise eher Garagisten oder Autohändler betroffen seien.»

Katalysatoren werden wegen Edelmetallen geklaut

In den Katalysatoren hat es Keramikträger. In diesen sind teure Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium integriert. Die gestohlenen Katalysatoren landen oft in Recyclingbetrieben. Dort werden die wertvollen Bestandteile vom Rest getrennt. Dabei liegen für die Diebe rund 100 bis 500 Franken pro Katalysator drin.