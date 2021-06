Solidarität - «Einen Abend lang waren wir alle Fussballfans»

Die Szenen nach dem Sieg erinnerten an die besten Zeiten vor Corona. «Der Sieg hat die Leute in der Schweiz näher zusammengebracht», sagt etwa Patrick (28) aus Bern.

Menschenmassen und strahlende Gesichter: Ein Bild, das man in Zeiten der globalen Corona-Pandemie lange nicht mehr gesehen hat. Nicht nur wegen der Distanzvorschriften, sondern auch, weil sich soviele im Land über Gesundheitspolitik und Massnahmenvollzug zerstritten hatten.

Doch am Montagabend, nach dem Sieg der Schweizer Nationalmannschaft gegen Frankreich, feierten Fans im ganzen Land ausgiebig. Ob Maskenverweigerer oder Zero-Covid-Anhängerin, ob Massnahmenskeptische oder Impfbegeisterte: Alle lachten, weinten, lagen sich in den Armen. Das erinnert an die beste Normalität vor der Pandemie.