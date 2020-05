Polizeimeldungen Ostschweiz

Als das rechte Vorderrad in der Wiese versank, nahm das Unglück seinen Lauf

Am Freitagmorgen ist bei Diepoldsau SG ein Lastwagen spektakulär verunfallt. Der Chauffeur überstand das Unglück unverletzt, die Bergungsarbeiten gestalteten sich allerdings aufwendig.

Amlikon TG, 30.04.2020: Am späten Donnerstagabend kam es zu vor der Eschikoferbrücke zu einem einem Selbstunfall. Ein 25-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet rechts von der Strasse ab, überschlug sich mehrmals und kam im Ackerland zum Stillstand. Der Italiener zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen in Diepoldsau SG von der Strasse abgekommen und im angrenzenden Wiesland auf die Seite gekippt. Der 23-jährige Chauffeur konnte das stark beschädigte Fahrzeug unverletzt verlassen.

Der Chauffeur war um 07.40 Uhr mit dem dreiachsigen Lastwagen mit Kran von Balgach her in Richtung Diepoldsau unterwegs gewesen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dabei sei das Fahrzeug mit dem vorderen rechten Rad ins Wiesland geraten.