Lia Wälti: «Einen Fussballer fragt man auch nicht, mit wem er zusammenlebt»

Sie ist ein unverzichtbarer Teil im Team von Nils Nielsen: Lia Wälti, der Captain der Frauen-Nati. Zuletzt hat man das am vergangenen Freitag gesehen, als die 29-Jährige wegen einer Zerrung für das Testspiel gegen Deutschland Forfait erklären musste. Der Arsenal-Star fehlte an allen Ecken und Enden, die Schweiz verlor auf desaströse Art und Weise 0:7.

Doch wer ist die Emmentalerin? Dem Schweizer Frauen-Sportmagazin «Sportlerin» hat sie ein grosses Interview gegeben. Sie spricht offen über ihre Karriere, Granit Xhaka, Homosexualität und Sexualität im Fussball – und natürlich über die anstehende Frauenfussball-EM in England. An dieser trifft das Nielsen-Team in einer Hammergruppe auf Portugal, Schweden und die Niederlande.

Sie kickte mit Frey und Hadergjonaj zusammen

Wälti war schon als Kind sehr sportverrückt. Sie spielte Eishockey, Handball, Volleyball, machte Leichtathletik. Kurz: Sie war immer draussen. Sie sagt: «In die Schule ging ich nicht sehr gerne. Ich war wohl das, was man eine Träumerin nennt.» Ursprünglich wollte sie Kleinkindererzieherin werden, doch Fussball war immer ihre grosse Liebe. Nie hat sie aber daran geglaubt, dass sie das Potenzial hat, irgendwann einmal im Ausland und in der Nati zu kicken. Sie meint: «In meinen Augen waren andere immer besser.»

Eher spät realisierte sie, wie gut sie ist. Bei den Young Boys spielte sie zeitweise mit einer Doppellizenz. Das heisst, sie stand das ganze Wochenende fürJungen- und Mädchenteams im Einsatz. Sie spielte in der U-16 unter anderem in einem Team mit David von Ballmoos, Michael Frey und Leonardo Bertone. Auch Florent Hadergjonaj und Grégory Wüthrich gehörten dazu. Wälti schmunzelt und meint: «Die Jungs waren stets sehr fürsorglich; wenn ich gefoult wurde, waren sie sofort da und halfen mir. Ich wurde in den YB-Juniorenteams fast wie eine Prinzessin behandelt.»

Nach ihrem endgültigen Durchbruch in der höchsten Schweizer Liga folgte der Wechsel nach Deutschland zu Potsdam. Seit 2018 steht die 29-Jährige bei Arsenal unter Vertrag – und ist unumstrittene Stammspielerin. Einfach war dennoch nicht immer alles. Vor allem hatte sie bei Potsdam mit Bernd Schröder einen Trainer, der einen DDR-Stil alter Schule pflegte. Auf die Frage der «Sportlerin», wie sie es mit 20 schaffte, in der Nähe von Berlin den Fokus auf Fussball legen zu können, sagt sie: «Nach den Trainings mit Bernd waren wir zu kaputt, um auch nur daran zu denken, in den Ausgang zu gehen.» Zudem habe sie nebenbei die Berufsmatur gemacht, später dann noch Sportmanagement studiert.

«Manchmal stösst man an Grenzen»

Auch wenn Wälti jetzt erfolgreich ist und vom Fussball leben kann, es nervt sie, dass es mit dem Frauenfussball in der Schweiz nicht schneller vorwärtsgeht. «Manchmal stösst man an Grenzen, wenn man monatelang um etwas kämpfen muss, beispielsweise um bessere Trainingsbedingungen, während bei den Männern ein Fingerschnippen genügt», so Wälti. Man sei zwar auf dem richtigen Weg, aber: «Fakt ist auch, dass die Entwicklung in der Schweiz langsamer voranschreitet als in anderen Ländern.»

Weiter spricht der Schweizer Nati-Captain über Sexualität im Fussball. So gibt es etwa viel mehr lesbische Fussballerinnen als schwule Fussballer. Hierzu meint Wälti: «Es ist traurig, muss man sich 2022 noch solche Gedanken machen. Es verlieben sich so viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz, da kann es nicht sein, dass das im Männerfussball total anders ist.» Sie schätze es sehr, dass es im Frauenfussball eine offene Kultur gebe. Dann stellt die Emmentalerin klar: «Der Männerfussball ist noch kein sicherer Ort für einen schwulen Spieler, er scheint leider noch nicht bereit dafür zu sein.»

Für die Schweiz hat sie 98 Länderspiele gemacht, bei der anstehenden EM wird sie die 100 vollmachen. Klar also will sie als Fussballerin wahrgenommen werden. Ob eine Spielerin nun auf Männer oder Frauen stehe, sprich, die Sexualität, das darf laut ihr keine Rolle spielen. Sie sagt: «Einen Fussballer fragt man auch nicht, ob er mit einer Frau oder einem Mann zusammenlebe.»

Mit Granit Xhaka versteht sie sich gut

Doch zurück zum Fussball. Das Aushängeschild des Schweizer Fussballs spielt wie sein Captain-Pendant bei den Männern, Granit Xhaka, bei Arsenal. Und nicht nur das: beide sind absolute Leader, spielen im Mittelfeld, Mitspielerinnen und Mitspieler orientieren sich an ihnen.