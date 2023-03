Brislach BL: Einen Moment unachtsam, zwei Personen verletzt, drei Fahrzeuge abgeschleppt

Der Unfall geschah an der Verzweigung Zwingenstrasse/Lüttenweg in Brislach.

Bei der Kollision in Brislach am Dienstagnachmittag wurden zwei Personen verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt.

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstagnachmittag in Brislach im Kanton Baselland zwei Personen verletzt. Ein 37-jähriger Fahrer wollte mit seinem Volvo von der Zwingenstrasse in den Lüttenweg abbiegen. Die nachfolgende Fahrerin hat dies laut der Baselbieter Polizei nicht rechtzeitig bemerkt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.