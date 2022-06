Spezialeinheit im Einsatz: Einen Monat nach mysteriösem Einsatz – Polizei erneut im Hürstwald

Im Hürstwald im Kreis 11 fand am 5. Mai ein Grosseinsatz der Polizei statt. Über den genauen Grund der Polizeiintervention hüllen sich die Strafverfolgungsbehörden jedoch weiterhin in Schweigen. Im Einsatz stand unter anderem auch die Spezialeinheit Diamant.

Wie die Polizei gegenüber 20 Minuten sagt, werden heute in dem Bereich mehrere Grabungen durchgeführt. Zudem stehen auch Experten der Armee im Einsatz, bestätigt Kapo-Sprecher Marc Besson: So sind mehrere Fachleute des Kompetenzzentrums ABC-Kamir vor Ort. Diese in Spiez BE stationierte Spezialeinheit ist auf die Kampfmittelbeseitigung – unter anderem von Minen und anderen explosiven Objekten – spezialisiert.