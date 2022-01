Grenzbahnhof Buchs SG – «Einen Pass hat in der Regel keiner dabei»

Seit rund einem halben Jahr kommen in Buchs SG regelmässig Flüchtende aus Afghanistan an. Die Kantonspolizei St. Gallen hat deswegen Anfang Jahr ein provisorisches Bearbeitungszentrum in Betrieb genommen.

Darum gehts Seit Sommer 2021 kommt es an der Ostgrenze der Schweiz zu deutlich mehr rechtswidrigen Einreisen von Flüchtenden aus Afghanistan.

Um deren Verfahren zu beschleunigen, wurde am 3. Januar 2022 in Buchs SG an der Grenze zu Österreich ein provisorisches Bearbeitungszentrum eröffnet.

Dort untergebracht sind die Kantonspolizei St. Gallen, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG), die Hilfswerke Heks, Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) und das Migrationsamt des Kantons St. Gallen.

Seit Anfang des Jahres sind Fälle von rund 700 Flüchtenden bearbeitet worden.

Am Mittwoch wurden die Abläufe an der Grenze und im Bearbeitungszentrum den Medien präsentiert.

Kurz vor sieben Uhr am Mittwochmorgen trifft der Nachtzug aus Wien in Buchs SG ein. Jetzt muss es für die Grenzwächter schnell gehen, denn sie müssen im ganzen Zug Personenkontrollen durchführen und alle Personen, die keine gültigen Papiere haben, aus dem Zug schaffen. An diesem Morgen sind es 34 junge Männer und Jugendliche. Frauen sind keine darunter. «Seit Sommer 2021 sind keine zehn weiblichen Flüchtlinge hier angekommen», sagt Simon Bless, Gesamteinsatzleiter Migrationslage Ostgrenze. Erfahrungsgemäss ist die Hälfte der ankommenden Personen minderjährig.

Grüne Karte aus Österreich

Die jungen Männer werden auf Gleis vier in Reih und Glied gesammelt und dann in einer Kolonne ins Häuschen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zwischen den Gleisen gebracht. Vor dem Eingang kontrolliert ein Grenzbeamter das, was an Papieren vorhanden ist. «Meist ist es eine grüne Asylverfahrenskarte aus Österreich», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Einen Reisepass hat in der Regel niemand dabei.»

Mehr Fälle von Krätze als Corona

Ein Grenzbeamter teilt die Leute in Afghanen und andere Nationalitäten sowie Minderjährige und Volljährige ein. Am Mittwoch sind es 31 Afghanen und drei aus Nordafrika. Danach findet ein erstes Gesundheitsscreening durch das Schweizerische Rote Kreuz statt. Auch Corona ist dabei ein Thema – alle werden getestet. Bislang wurde erst ein Coronafall festgestellt. «Krätze ist das grössere Problem», sagt Schneider. Von allen Ankömmlingen wird danach der Daumenabdruck genommen und mit dem Schengener Informationssystem (SIS) abgeglichen, welches wegen Vergehen ausgeschriebene Personen im Schengenraum erkennt. Solche werden gleich am Bahnhof Buchs separiert. Der Vorgang am Bahnhof Buchs läuft ruhig und gesittet ab. «Die Afghanen sind nicht aufbrausend. Die Zusammenarbeit ist angenehm», sagt Schneider.

Mehrere Behörden unter einem Dach

Nach der Triage am Bahnhof Buchs geht es für die Flüchtenden weiter in das neue provisorische Bearbeitungszentrum «Migrationslage Ost». Dieses wurde am 3. Januar 2022 eröffnet, um die Fälle der ankommenden Flüchtlinge speditiv bearbeiten zu können. «Die Idee dazu entstand aus den Erkenntnissen der Flüchtlingswelle 2015 und 2016», sagt Polizeisprecher Schneider. Im Zentrum sind diverse Behörden und Organisationen untergebracht und arbeiten Hand in Hand. Die Flüchtlinge werden erst von Mitarbeitenden des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) registriert. Zudem findet eine Sicherheitsüberprüfung statt. Danach führt das Migrationsamt Befragungen für das Dublin-Verfahren durch. Minderjährige Flüchtlinge werden zuvor von Mitarbeitenden des Hilfswerks Heks beraten. Bei der Befragung ist ein Übersetzer anwesend.

Weiter Richtung Paris

Der Grossteil der Afghanen, die in Buchs ankommen, wollen kein Asylgesuch in der Schweiz stellen. Sie werden in eine Notunterkunft im Kanton St. Gallen gebracht. «Dort bleiben sie erfahrungsgemäss nur wenige Stunden», sagt Schneider. Die meisten geben an, weiter nach Frankreich oder Grossbritannien reisen zu wollen. Da Afghanen als schutzbedürftig gelten, lässt man sie gewähren. Anders sieht es bei Personen aus Nordafrika aus, welche sich vermehrt dem Strom der Afghanen anschliessen. Sie werden sobald wie möglich nach Österreich zurückgeführt. Dieses Jahr konnten bereits 22 Rückführungen vollzogen werden. Im Bearbeitungszentrum wurden in den gut ersten drei Wochen des Betriebs bereits knapp 700 Fälle bearbeitet. Bei der Kantonspolizei St. Gallen ist man stolz auf das neue Zentrum und die Abläufe. «Wir können dadurch eine menschenwürdige und rasche Abwicklung vollziehen», so Schneider. Zudem erfülle man Vorgaben des Rechtsstaates. Wie lange das provisorische Zentrum noch betrieben wird, ist unklar. Nach wie vor kommen im Schnitt 30 Migranten pro Tag an der Grenze zwischen Österreich und dem Kanton St. Gallen an, die rechtswidrig einreisen. Solange das so bleibt, wird das Zentrum offen bleiben. Für den Betrieb rechnet man pro Halbjahr mit Kosten von rund drei bis vier Millionen Franken.