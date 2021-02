Höhere Beiträge sollen Lehrstellenverlust stoppen

Die A-Fonds-perdu-Beiträge für Hotels fallen in den Kantonen unterschiedlich hoch aus. Im Kanton Luzern belaufen sich die nicht rückzahlbaren Beiträge auf höchstens 20 Prozent des relevanten Umsatzes. Die Obergrenze pro Unternehmen liegt bei 750’000 Franken. Die Berufsbildungsorganisation Hotel & Gastro Formation Schweiz forderte am 29. Januar in einem Brief den Luzerner Regierungsrat auf, die A-fonds-perdu-Beiträge für die Luzerner Hotels umgehend markant zu erhöhen. Damit würde der weitere Verlust von Lehrstellen der Branche im Kanton gestoppt, schreibt die Organisation. «Sollte es hinsichtlich der A-fonds-perdu-Beiträge für Hotelbetriebe keine Korrektur des momentan geltenden Beschlusses geben, steuern wir im Kanton Luzern auf drastische Langzeitfolgen für die Hotellerie und somit auch den Tourismus zu.»



In einem weiteren Brief führt der Luzerner Regionalverband von Hotelleriesuisse aus, dass sich die Hotellerie in einem «De Facto-Lockdown» befinde, da die Massnahmen zur Bekämpfung des Virus den Tourismus unterbänden und die Einreise erschwerten. «Wir sind wie Fischer, denen man eine Fang-Bewilligung für einen Teich verkauft, wo keine Fische drin sind.»