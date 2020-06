Aktualisiert vor 1h

Extremsportler Mike Horn

«Einen Tag länger, und ich wäre gestorben»

Die Folgen des Klimawandels und das perfekte Weihnachtsgeschenk: Mike Horn überquerte den Nordpol zu Fuss, nun gibt er Einblicke in sein schwierigstes Abenteuer – und eine Kurzdoku zeigt, wie er sich darauf vorbereitete.

von Fabian Sangines

Es braucht Überwindung, um sich einen Teil des eigenen Fingers zu amputieren. Oder wie es Mike Horn auch nennt: «Disziplin.» Gerade dieses Wort verwendet der Wahlschweizer gern, wenn er erklärt, wie er als Extremsportler alle diese verrückten Expeditionen überlebt. Er brauchte viel Disziplin, um die letzte Etappe seines Abenteuers «Pole2Pole» zu beenden. Nach dem Südpol war der Nordpol dran, während der Herbst- und Wintermonate – was 24 Stunden Dunkelheit und Temperaturen von bis zu minus 50 Grad bedeutete. Ein Wundbrand zwang Horn dazu, sich die Fingerbeere abzuschneiden. «Ich weiss: Tue ich das nicht, verliere ich als Nächstes mein Leben», sagt er in einem Interview mit Tamedia.

Und lebensmüde ist der bald 54-Jährige bei weitem nicht, auch wenn es bei seinen verrückten Expeditionen so aussehen kann. Er bewältigte allein den Amazonas. Bei seiner Ankunft wurde er mit Pfeil und Bogen gejagt, weil er von Stammesbewohnern für einen Spion gehalten wurde. Er war über zwei Jahre allein am nördlichen Polarkreis und er umrundete am Äquator die Welt – ohne motorisierte Hilfe. Doch die härteste aller Aufgaben war dem geborenen Südafrikaner zufolge sein letzter Marsch durch den Nordpol.

Der beinahe fatale Sturz

14 Jahre zuvor war er bereits dort gewesen und dachte deshalb, er wisse, was auf ihn zukomme. «Wir rechneten damit, dass das Eis wegen des Klimawandels dünner sein und schneller driften würde», sagt er. Obwohl er mit seinen Expeditionen vor allem auf die Erderwärmung aufmerksam machen will, waren die Bedingungen extremer als erwartet, die Folgen des Klimawandels heftiger. Sah er 2006 noch alle drei Tage einen Eisbär, so bekam er nun die ganzen drei Monate Reise keinen einzigen zu Gesicht: «Das Eis ist ihnen zu dünn, sie finden nichts zu fressen.» Statt 2,5 Meter wie 2006 beträgt die Eisschicht, auf der man sich auf dem Nordpol bewegt, an vielen Orten noch einen halben Meter. Was das bedeutet, musste Horn schmerzhaft erfahren. Der Boden unter ihm brach weg, er stürzte ins eiskalte Wasser: «Erstmals bei all meinen Expeditionen dachte ich: Jetzt muss ich sterben.»

1 / 3 Liebt das Abenteuer: Extremsportler Mike Horn. Fotos: Lucie Gertsch / Athlete’s Stance Mussten schon einiges mitmachen: Mike Horns Hände. Mike Horn hat aber schon die nächsten Abenteuer im Blick. Bald geht er nach Grönland, um den Einfluss der Corona-Krise auf die Lebensweise der Wale zu erforschen.

Es gelang ihm, sich zu retten und wieder auf festen Boden zu gelangen. Klar, dass sich Horn in solchen Momenten das Ende der Reise herbeisehnt, sich zurück ins warme Wohnzimmer in Château-d'Oex wünscht. Doch das Ziel war noch weit weg, also marschierten die beiden Abenteurer weiter. Kilometer für Kilometer, bei stockfinsterer Nacht und eisigem Wind. Elf Tage dauert es, bis Horn und Ousland merken: Sie sind kaum einen Schritt weiter gekommen. Denn während sie vorwärts liefen, driftete der Eisboden in die entgegengesetzte Richtung.

Die Tochter rettet ihm das Leben

Weil das Essen ausging und das Wasser knapp wurde, weil kaum mehr Treibstoff für die Eisschmelz-Maschine da war, sendete Horn das Notsignal. Via Funk kontaktierte er seine Tochter, die gemeinsam mit ihrer Schwester bei der Organisation von Horns Expeditionen hilft. Die «Lance», also das Schiff, das auf der anderen Seite des Nordpols wartete, musste mithilfe eines Eisbrechers entgegenfahren. Wenn man in hoffentlich sechs Tagen abgeholt wird und im Schlitten noch genau Nahrung für sechs Tage bleibt, «dann wird der Druck gross», sagt Horn. Umso grösser war die Erleichterung, als er am Horizont endlich die Lichter der «Lance» sah: «Wir hatten noch 200 Gramm Nahrung dabei. Einen Tag länger, und ich wäre gestorben.» Doch so weit kam es nicht. Endlich ging es nach Hause.