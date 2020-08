vor 25min

Samedan GR

Einen Tag vor Abreise erfährt Familie, dass Hotel zu ist

Obwohl das Hotel Bernina seit Monaten geschlossen hatte, nahm es weiterhin Buchungen von Gästen an. Auf diversen Bewertungsplattformen ärgern sich die Gäste darüber. Für die Gemeinde Samedan ist das ärgerlich.

von Jil Rietmann

1 / 8 Die Familie Hügli aus Liestal BL erfuhr einen Tag vor der Abreise in das Hotel Bernina in Samedan GR, dass dieses geschlossen ist. hotel-bernina.ch « Good morning, sorry we are closed », habe es in einem Mail geheissen , so die Mutter . hotel-bernina.ch Doch nicht nur Familie Hügli ist von den Leistungen des 4- Sterne - Hotels enttäuscht. Ein anderer Mann schreibt auf einer Bewertungsplattform : « So wie es scheint, ist das Hotel geschlossen. Weder per Telefon noch per E-Mail konnte ich jemanden erreichen. Auf der Home-Page des Hotels ist jedoch kein Vermerk vorhanden, dass das Hotel geschlossen ist. Erst nach Nachfrage im Tourismus-Büro Samedan, wurde mir bestätigt, dass das Hotel momentan keine Gäste empfängt. » hotel-bernina.ch

Darum gehts Familie Hügli buchte im Mai eine Ferienwoche im Hotel Bernina in Samedan GR.

Einen Tag vor der Abreise die böse Überraschung: Das Hotel sagte die Buchung in einer Mail ab.

Das Hotel habe geschlossen, hiess es in einem englischen Mail.

Auf diversen Bewertungsplattformen beschwerten sich Gäste über die kurzfristigen Absagen.

Auch in der Gemeinde Samedan ist Unmut spürbar über das Verhalten des Hotels.

Die Familie Hügli aus Liestal BL wollte einen Teil der Sommerferien im 4-Stern-Hotel Bernina in Samedan GR verbringen. Bereits im Mai buchte die Familie ihren Aufenthalt über die Hotel- Website . 3250 Franken inklusive Halbpension hätte die Ferienwoche für Eltern und zwei Kinder gekostet.

Doch dann ein Tag vor der Abreise der Schock. Das Hotel s agte die Buchung der Familie in einem englischen Mail ab, erzählt Corinne Hügli dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». « Good morning, sorry we are closed », habe es im Mail geheissen. Auf einer Hotelbewertungs p lattform liess die Familie ihrem Ärger freien Lauf . « Beim Hotel war unter der Telefonnummer nur ein Hauswart erreichbar, der mitteilte, dass das Hotel seit März geschlossen sei. Wir wurden weder bei der Buchung informiert noch nachher. »

Auch andere Leute sind betroffen

Doch nicht nur die Familie Hügli ist von den Leistungen des 4- Stern - Hotels enttäuscht. Ein Mann schreibt auf einer Bewertungsplattform : « So wie es scheint, ist das Hotel geschlossen. Weder per Telefon noch per E-Mail konnte ich jemanden erreichen. Auf der Website des Hotels ist jedoch kein Vermerk vorhanden, dass das Hotel geschlossen ist. Erst auf Nachfrage im Tourismus b üro Samedan, wurde mir bestätigt, dass das Hotel momentan keine Gäste empfängt. » Jemand anderes schreibt: «Unglaublich, was sich dieses Hotel leistet.» F ür Nachfragen von 20 Minuten war das Hotel am Sonntag nicht erreichbar.

Schlechtes Image für Samedan

Das Verhalten des Hotels Bernina stösst in der Region auf Unverständnis. « Engadin St. Moritz Tourismus versucht wenn immer möglich, für die betroffenen Gäste alternative Unterkünfte zu organisieren», lässt sich Jan Steiner, Mediensprecher der lokalen Tourismusorganisation , zitieren . Für die Familie Hügli konnte allerdings innert Tagesfrist keine Alternativunterkunft organisiert werden.

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von der Standortgemeinde Samedan , ärgert sich über das kurzfristige Absagen des Hotels. Er sagt zum Konsumentenmagazin: «Das ist unglücklich und für den Namen Samedan sehr, sehr schlecht . » Huder weiss, dass die Betreiber des Hotels eigentlich öffnen wollten. Doch letzte Woche sei dann der endgültige Entscheid gefallen, dass das Hotel im Sommer zu bleibt. Über die Hotel-Website sind mittlerweile auch erst ab Dezember Zimmer verfügbar. Anders sieht es bei gewissen Plattformen aus. Dort können auch für den Monat August Übernachtungen im Bernina in Samedan gebucht werden.