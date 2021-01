Oh shit! Trotz Monochrom-Look fahren die Bilder aus Steff la Cheffes Musikvideo zur neuen Single «Detox» durchaus ein. Aber das passt ja zum Thema, so ein Runterkommen von einer Abhängigkeit ist schliesslich kein Kindergeburi.

Ich habe wirklich ein verlängertes Detox-Weekend gemacht. Dabei habe ich vier Tage lang keine Zigarette geraucht und schon an Tag zwei gemerkt, wie hässig mich das macht. Dieses Gefühl habe ich dann in diesem Song catchen können.

Ich erinnere mich noch gut ans erste Mal Kiffen. Ich hatte einen Tobsuchtsanfall, weil ich erfahren habe, dass meine beste Freundin es nicht wie ich in den Gymer geschafft hat und ging in den Park, wo Freunde von mir am Kiffen waren. Ich habe ihren Joint und davon einen grossen Zug genommen, meine Wut war schnell verflogen.

Heroin und Kokain habe ich nie genommen. Und getrunken habe ich schon dann und wann mal zu viel, aber das hatte ich immer gut im Griff. Ausserdem weiss ich, dass ich einen Vollsuff heute nicht mehr so leicht wegstecke wie mit 20, darum mache ich das eigentlich nicht mehr. Ich versuche auch, das Belohnungszentrum in meinem Hirn anders anzuregen als mit Substanzen.

Mit Bewegung zum Beispiel. Ich will mehr positive Gewohnheiten in mein Leben holen. Wenn ich zwei Stunden jogge, sind das zwei Stunden, in denen ich nicht rauche – so verdrängt das Positive langsam das Negative, ohne dass ich das Rauchen verbissen bekämpfe.