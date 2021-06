Luzern - «Einen weissen Spatz zu sehen ist wie ein Sechser im Lotto»

«Ich war gerade beim Essen. In der Nähe waren ein paar Spatzen am Boden und haben gefressen. Dann kam ein weisser Spatz angeflogen», sagt Eichenberger.

Ein weisser Spatz: Dieses Tier hat News-Scout Marc Eichenberger am Freitag im Bereich des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern fotografiert.

Ungewöhnliche Entdeckung: Während seiner Mittagspause in der Nähe des Verkehrshauses hat News-Scout Marc Eichenberger am Freitag einen weissen Spatz erblickt: «Ich war gerade beim Essen. In der Nähe waren ein paar Spatzen am Boden und haben gefressen. Dann kam ein weisser Spatz angeflogen», sagt Eichenberger. Der Spatz habe sich zu den anderen Tieren gesellt. Danach sei der weisse Vogel weggeflogen und auf einen Zaun in der Nähe gesessen. Und nur wenig später war das Tier mit dem ungewöhnlichen Gefieder bereits wieder weg, sagt Eichenberger.