Hohe Fallzahlen «Einen zweiten Lockdown würde die Clubszene nicht überleben»

Vergangenen Freitag erreichte die Schweiz einen neuen Höchstwert: 1487 Neuansteckungen mit dem Coronavirus meldete das BAG am 9. Oktober. Mit dem Anstieg der Zahlen drohen den Clubs strengere Massnahmen. So schrieb die Covid-Taskforce des Bundes in einer Lagebeurteilung vom vergangenen Freitag, dass es in Regionen mit wachsenden Fallzahlen eine Möglichkeit sei, «Anzahl und Grösse von Versammlungen» zu reduzieren, um «eine Stabilisierung der Fallzahlen» zu erreichen: «Das betrifft auch organisierte Anlässe.»