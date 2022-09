Messerangriffe in Kanada : Einer der beiden tatverdächtigen Brüder tot aufgefunden

In einer ländlichen Gegend in Kanada sind mindestens zehn Menschen durch Messerattacken getötet worden, viele weitere wurden verletzt. Ein Mann ist noch auf der Flucht.

Ein Mann ist immer noch auf der Flucht: Forensiker der Polizei sammeln Spuren an einem der Tatorte.

In Kanada sorgt eine Reihe von Messerattacken für Angst und Schrecken.

Einen Tag nach den Messerangriffen mit zehn Todesopfern im ländlichen Kanada hat die Polizei einen der beiden verdächtigen Brüder tot aufgefunden. «Er hatte sichtbare Wunden, von denen wir im Moment nicht glauben, dass er sie sich selbst zugefügt hat», sagte die leitende Ermittlerin Rhonda Blackmore am Montag in Regina, der Hauptstadt der Provinz Saskatchewan. Die Leiche des 31-Jährigen sei in hochgewachsenem Gras im Indigenen-Reservat James Smith Cree Nation gefunden worden.