Nur 20 Jahre alt – Einer der besten «Overwatch»-Spieler der Welt ist tot 

«Overwatch» ist einer der beliebtesten Hero-Shooter der Welt und hat ein eigenes Franchising-System. Ähnlich wie man das in amerikanischen Ligen wie der NHL kennt. In dieser spielen die besten Spielerinnen und Spieler der Welt.

Der Pro-Gamer war in seiner Rolle als Flex-Support so gut, dass er sich in der höchsten «Overwatch»-League der Welt die Auszeichnung zum «Rookie of the year» sicherte.

Der Hero-Shooter «Overwatch» verliert eines seiner grossen Aushängeschilder: Kim «Alarm» Kyeong-Bo ist am Montag verstorben, der Pro-Gamer wurde nur 20 Jahre alt. Der Flex-Support-Spieler war einer der Star-Spieler seines Teams Philadelphia Fusion, das in der höchsten «Overwatch»-Liga der Welt spielt.



Seit 2018 spielte er schon für die Organisation – am Anfang noch im Nachwuchsteam von Philadelphia Fusion, danach als fixes Mitglied im Team. «Alarm» war erfolgreich, so schnappte er 2020 nicht nur die «Rookie of the year»-Auszeichnung , sondern wurde gleichwohl auch zum «MVP», dem «Most valuable Player» der Liga nominiert. Wäre das nicht genug, krallte er sich auch noch den «Role Stars»-Award, der bestätigt, dass er der beste Spieler auf seiner Position ist.