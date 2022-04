Bundespräsident Cassis bei der Queen: «Einer der eindrücklichsten Momente in meinem Leben»

Queen Elizabeth II hat am Donnerstag Bundespräsident Ignazio Cassis empfangen.

Die 98-Jährige bewundere die Schweiz und habe viele Fragen gestellt, so der Bundespräsident.

Staatsbesuch Bundespräsident Ignazio Cassis hatte diese Woche eine Audienz bei Queen Elisabeth II. Im Interview sagt der Aussenminister: «Es war sicher einer eindrücklichsten Momente in meinem Leben», erzählt er in der «SonntagsZeitung».

Die 96-Jährige Regentin habe viele Fragen gehabt und «wollte wissen, wie sich unser Land in den letzten Jahren verändert hat. Die Queen hat grosse Bewunderung für die Schweiz», so Cassis weiter. Die Einladung sei von der Königin gekommen, das sei umso bemerkenswerter, weil Elisabeth in letzter Zeit nur noch wenig persönliche Audienzen gewähre. «Es war darum eine besondere Ehre für die Schweiz und für mich, dass dieses Treffen zustande kam», sagt Cassis.